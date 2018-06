Técnico do Marrocos troca zagueiro por atacante em lista final para a Copa

O técnico Herve Renard decidiu reforçar o ataque da seleção do Marrocos em sua lista final para a Copa do Mundo da Rússia. Ao definir a relação de convocados, ele trocou um zagueiro, e ex-capitão do time, por um atacante. Youssef En Nesyri, do Málaga, foi a novidade da equipe na lista divulgada nesta segunda-feira, último dia para a apresentação dos nomes dos jogadores à Fifa.

En Nesyri será o sétimo atacante do time marroquino no Mundial. Ele entrou na lista no lugar do zagueiro Badr Banoun, que chegou a ser capitão da equipe na Copa Africana de Nações, disputada no início do ano. Na ocasião, foram convocados para a competição somente jogadores que atuavam no futebol local.

Apesar da boa experiência, Banoun foi preterido na lista final do treinador, que decidiu reforçar o ataque com a juventude de En Nesyri, de apenas 21 anos.

Outros destaques da seleção marroquina são o zagueiro Mehdi Benatia, da Juventus, os meias Mbark Boussoufa, do Al Jazira, e Younes Belhanda, do Galatasaray, e o atacante Hakim Ziyech, do Ajax.

No Grupo B da Copa do Mundo, o Marrocos vai estrear em solo russo no dia 15, contra o Irã. Os outros rivais serão Portugal e Espanha, os principais candidatos a ficar com as duas vagas da chave nas oitavas de final, nos dias 20 e 25 de junho, respectivamente.

Confira a lista final dos convocados da seleção do Marrocos:

Goleiros: Mounir Mohamedi (Numancia), Yassine Bounou (Girona), Ahmad Reda Tagnaouti (Ittihad Tanger);

Defensores: Mehdi Benatia (Juventus), Romain Saiss (Wolverhampton), Manuel Da Costa (Basaksehir), Nabil Dirar (Fenerbahçe), Achraf Hakimi (Real Madrid), Hamza Mendyl (Lille);

Meio-campistas: Mbark Boussoufa (Al Jazira), Karim El Ahmadi (Feyenoord), Youssef Ait Bennasser (Caen), Sofyan Amrabat (Feyenoord), Younes Belhanda (Galatasaray), Faycal Fajr (Getafe), Amine Harit (Schalke);

Atacantes: Khalid Boutaib (Malatyaspor), Aziz Bouhaddouz (St. Pauli), Ayoub El Kaabi (Renaissance Berkane), Nordin Amrabat (Leganés), Mehdi Carcela (Standard Liège), Hakim Ziyech (Ajax), Youssef En Nesyri (Málaga).