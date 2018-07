Técnico do Milan cobra reação na Liga Europa após derrota no Italiano

O técnico Vincenzo Montella cobrou nesta quarta-feira a reação do Milan na temporada, após a derrota por 2 a 0 para a Sampdoria, no fim de semana, pelo Campeonato Italiano. Para o treinador, a recuperação deve vir nesta quinta, no duelo contra o HNK Rijeka, da Croácia, pela fase de grupos da Liga Europa.

"Contra a Sampdoria, o time mostrou que estava mentalmente cansado. Era o quinto jogo em série. Poucos jogadores estão acostumados a jogar a cada três dias. Isso exige um preparo físico e mental. Preciso trabalhar na parte mental deles para que possam se adaptar a este novo ritmo do futebol", disse o treinador.

Montella, no entanto, cobrou mais "atitude" dos seus jogadores, ao ser questionado sobre as diferenças entre uma partida do Italiano e da Liga Europa. "Não há diferença quanto à atitude em campo", respondeu diretamente o treinador do Milan.

Pessoalmente, ele afirmou estar confiante no cargo, apesar da pressão por bons resultados, dada as últimas temporadas do Milan. "Quero provar o meu valor, minha paixão e determinação. Estou confortável no clube. E agradeço aos dirigentes por todo o apoio. Eles me dão autonomia e respeitam minhas decisões."

Depois de enfrentar o HNK Rijeka, o Milan terá pela frente mais dois jogos complicados pela frente, ambos pelo Italiano: Roma e Inter de Milão. "Serão jogos que vão exigir muito de nós, partidas difíceis, contra rivais diretos. Estas partidas nos dão motivação extra e vão servir para estimular nosso crescimento em campo", declarou Montella.