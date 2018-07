Técnico do Milan confirma retorno de Pato no sábado Recuperado de lesão, Alexandre Pato retornará ao Milan neste sábado, no jogo contra a Fiorentina, pelo Campeonato Italiano. O atacante brasileiro foi confirmado na equipe pelo técnico Maximiliano Allegri nesta sexta-feira. Pato, no entanto, deverá iniciar a partida no banco de reservas, por estar fora de ritmo.