Técnico do Milan indica que Robinho quer voltar ao futebol brasileiro

MILÃO - O técnico do Milan, Massimiliano Allegri, indicou neste domingo que o atacante Robinho, de 28 anos, quer regressar ao Brasil durante a janela de transferências de janeiro. "Não há muito o que eu possa fazer além de conversar com ele. Tudo depende do clube e do jogador", disse Allegri a jornalistas, após a vitória do time por 4 a 1 contra o Pescara.

"Ele jogou por mim mais do que qualquer outro jogador e eu tenho muita consideração por ele. Ele está longe do Brasil há oito anos e parece que quer voltar."

Robinho jogou pelo Real Madrid, Manchester City e Milan desde que deixou o Santos em 2005.

RIVAL

Também neste domingo, o técnico do Juventus, Antonio Conte, afirmou que os líderes do Campeonato Italiano não vão promover uma campanha de contratações. "Falar como será o mercado de transferências seria uma falta de respeito para com os jogadores que foram tão bem nesta temporada", disse ele após a vitória de 3 a 0 sobre o Atalanta. "Temos nossos pés no chão. É um momento economicamente crítico não apenas para a Juve. Não haverá jogador de 40 milhões de euros porque simplesmente não podemos bancar."