Técnico do Milan sugere que seja proibido voltar a bola para atrás do meio de campo no futebol

Como tornar o futebol mais ofensivo, com mais gols e mais atraente para o público? O técnico do Milan, Stefano Pioli, deu uma sugestão ousada: copiar uma regra do basquete e estabelecer que, quando um time passa a linha do meio de campo, não possa mais voltar a bola para atrás dela. O treinador também fez outras sugestões.

"Se quisermos ver um futebol mais ofensivo no jogo moderno, crie uma regra em que você não pode voltar ao seu próprio campo se tiver cruzado a linha do meio-campo", sugeriu Pioli. O técnico havia sido perguntado sobre a realização de cinco substituições por jogo, o que disse achar fundamental no calendário atual, e também disse gostar das ideias de parar o relógio quando a bola saísse de campo e ter um tempo técnico no etapa inicial das partidas.

É difícil imaginar como seria o futebol caso a mudança proposta por Pioli fosse adotada. É provável que mais passes fossem trocados antes de um gol sair e mais contra-ataques fossem disponíveis, já que os defensores estariam posicionados no campo de ataque, mas situações imprevisíveis também poderiam vir a acontecer.

Pioli deu a declaração antes da partida do Milan contra o Spezia, válida pela sexta rodada do Campeonato Italiano. A equipe de Milão triunfou por 2 a 1, com gol de Daniel Maldini e Brahim Díaz, enquanto Daniele Verde descontou. O Milan está na liderança do torneio com 16 pontos ganhos, mas pode ser ultrapassado pelo Napoli, que ainda joga na rodada.