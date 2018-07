Técnico do Milan vê favoritismo de Barcelona e Real Após perder em casa para o Barcelona, na quarta-feira, o técnico do Milan, Massimiliano Allegri, reconheceu que o clube espanhol ainda é o melhor do mundo. E tratou de apontá-lo, juntamente com o Real Madrid, como grande favorito ao título da Liga dos Campeões da Europa nesta temporada. Apesar disso, ele mostrou confiança nas chances da sua equipe.