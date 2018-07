Técnico do Mogi relaciona Rivaldo para partida contra o CRB

Rivaldo está muito perto de voltar a jogar profissionalmente, após 15 meses de ausência dos gramados. Depois de anunciar o fim de sua aposentadoria, o pentacampeão foi relacionado, nesta sexta-feira, para fazer parte do grupo que enfrentará o CRB neste sábado, em Mogi Mirim (SP), pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O craque, porém, iniciará a partida do banco de reservas e terá a missão de ser tipo um auxiliar de Aílton Silva. O jogador ainda está se adaptando fisicamente e dificilmente entrará em campo.

No auge dos seus 43 anos, Rivaldo mostrou que não perdeu a técnica que demonstrou nas passagens por Palmeiras, Barcelona, Olympiakos (Grécia) e seleção brasileira. No treinamento coletivo de quinta-feira, foi decisivo ao marcar o único gol da vitória dos titulares diante dos reservas.

Treino de hoje a tarde. Gostaria de agradecer o apoio de todos os torcedores que ficaram felizes com a minha volta aos treinamentos e com possibilidade de jogar, mas só de estar treinando, eu já estou muito contente. Muito obrigado de coração. Deus é fiel Uma foto publicada por Rivaldo Ferreira (@rivaldooficial) em Jun 24, 2015 às 4:12 PDT

"O retorno de Rivaldo deu uma injeção de ânimo aos jogadores. Estão todos muito motivados. É um jogador que dispensa comentários e está passando um pouco de sua experiência e liderança no dia a dia do clube. Ainda não está pronto fisicamente para iniciar uma partida, mas está relacionado e tenho certeza que nos ajudará muito diante do CRB", afirmou o técnico Aílton Silva.

Deixando no ar uma possível estreia de Rivaldo, Aílton Silva adiantou que o Mogi Mirim terá apenas uma mudança para a partida. Vitinho sentiu dores na coxa e acabou sendo vetado pelo departamento médico do clube. Com isso, Léo Bartholo ganhou uma vaga entre os titulares.

O time será escalado para o jogo contra o CRB com Daniel; Edson Ratinho, Fábio Sanches, Alex Moraes e Leonardo; Magal, Hygor, Léo Bartholo e Gustavo Costa; Geovane e Rivaldinho.