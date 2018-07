Técnico do Mönchengladbach vê goleiro perto do Barça

MÖNCHENGLADBACH - Os rumores de que Marc-André Ter Stegen está perto do Barcelona ganham força a cada dia e agora até o técnico do goleiro no Borussia Mönchengladbach, Lucien Favre, parece já estar acostumado com a ideia. Apesar de dizer que torce para a permanência de um dos destaques de sua equipe, ele admitiu a proximidade do acerto com o time catalão.

"É difícil dizer. Nós esperamos que ele siga aqui, mas quando uma equipe como o Barcelona bate na sua porta é difícil dizer não. Temos que ser realistas", declarou Favre, em entrevista ao jornal espanhol As.

Aos 21 anos, Ter Stegen vem se destacando no Mönchengladbach nas últimas temporadas e chamou a atenção de alguns dos principais clubes europeus. Além do Barcelona, a Juventus já admitiu o interesse na contratação do goleiro, que chegaria para substituir Gianluigi Buffon, hoje com 35 anos.

No Barcelona, Ter Stegen ocuparia o lugar de Victor Valdés. Aos 31 anos, o goleiro já revelou que não permanecerá no clube catalão ao fim de seu contrato, que termina nesta temporada.