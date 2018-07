Técnico do Nacional diz que São Paulo é o maior time da América

Classificado para a decisão da Copa Sul-Americana, o técnico do Atlético Nacional, Juan Carlos Osorio, reconheceu a superioridade do São Paulo na partida desta quarta-feira, no Morumbi. Mais do que isso, ele considera que bateu a melhor equipe da América do Sul na atualidade.

"Primeiro, temos que reconhecer que jogamos contra uma equipe muito grande. Um clube grande por sua história e por seu presente. Com todo o respeito aos times da América do Sul, acho que neste momento, por história, por plantel e por experiência, o São Paulo - em minha humilde opinião - é a equipe mais completa que há", afirmou Osorio.

Após a vitória por 1 a 0 em Medellín, o Nacional chegou ao Morumbi para se fechar e conseguiu. O São Paulo jogou praticamente a segunda etapa inteira na intermediária do adversário, criou inúmeras chances, bateu duas vezes na trave, mas conseguiu levar a decisão para os pênaltis. Porém, Alan Kardec, que escorregou, e Rafael Tolói desperdiçaram suas cobranças e viram a equipe ser eliminada.

Apesar de sair vitorioso, Juan Carlos Osorio admitiu a pressão que o time colombiano sofreu durante toda a partida. "Em Medellín, a partida foi totalmente favorável para nós e a diferença foi pequena. Hoje, sofremos. Eles tiveram o controle do jogo, tiveram melhores opções. Entretanto, o futebol é de momentos. Se tivéssemos feito um gol no início, a partida teria sido completamente diferente", finalizou.

Classificado para a decisão da Copa Sul-Americana, o Atlético Nacional de Juan Carlos Osorio agora aguarda seu adversário, que será decidido nesta quinta. River Plate e Boca Juniors definem a vaga em 'Superclássico' no Monumental de Núñez. Na Bombonera, empate murcho por 0 a 0. Atlético Nacional e River buscam o título inédito da competição. Já o Boca busca o tricampeonato.