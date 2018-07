Técnico do Napoli é suspenso por 2 jogos por insultos ao rival Roberto Mancini

Em nota, a FIGC justificou a punição ao comandante do Napoli, de 57 anos: "Sarri, aos 47 minutos do segundo tempo, insultou seriamente o treinador da equipe rival. As infrações foram notadas pelo quarto árbitro e por oficiais da Federação".

Sarri, que tem feito grande campanha com o Napoli - hoje lidera o Campeonato Italiano -, disse que os comentários foram feitos no "calor do momento". A grande polêmica é que os insultos seriam de cunho homofóbico contra Mancini. "Eu estava nervoso com a expulsão de Mertens. As coisas que acontecem no campo ficam no campo", disse.

Já Roberto Mancini foi multado em cinco mil euros (cerca de R$ 22 mil) por "comportamento intimidador em direção ao técnico rival que o insultou" e por "desrespeitar o quarto árbitro após a partida". Em entrevista à RAI TV após o jogo, o treinador da Internazionale disse que Sarri é "racista" e que homens como ele não deveriam ter espaço no futebol.