Técnico do Napoli exalta City e vê Guardiola como melhor do mundo

O técnico do Napoli, Maurizio Sarri, disse nesta terça-feira que o Manchester City é a maior força da Europa e que vem sendo comandada pelo melhor treinador do mundo, Pep Guardiola. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira, às 17h45 (horário de Brasília), em Nápoles, em duelo válido pela quarta rodada do Grupo F da Liga dos Campeões.

O Manchester City lidera a chave com nove pontos, enquanto que o Napoli ocupa apenas a terceira colocação, com três, a três de distância do Shakhtar Donetsk, o segundo colocado. O Feyenoord completa o grupo na lanterna ainda sem pontuar.

"Invencível no futebol e na vida não há nada. Mas considero o City o melhor time da Europa, treinado pelo melhor do mundo", comentou Sarri na última entrevista coletiva antes da partida desta quarta-feira.

O técnico italiano disse que admira a filosofia futebolística de Guardiola e que tenta utilizar métodos parecidos para comandar o Napoli. No jogo de ida, em Manchester, o time da casa venceu por 2 a 1.

Na opinião de Sarri, a pressão imposta pelo adversário nos 30 minutos iniciais de partida fez toda a diferença. "Nunca vi uma equipe conseguir sair da nossa pressão como eles fizeram. São uma equipe que muitas vezes já consegue ficar em vantagem na primeira parte do jogo", analisou.

Para surpreender o adversário, o treinador do Napoli pediu que a equipe tenha uma atenção redobrada no setor defensivo e que os torcedores lotem o estádio San Paolo para empurrar os italianos rumo à classificação para as oitavas de final. "Temos que entrar com uma atenção redobrada. Toda ajuda será bem vinda", finalizou.