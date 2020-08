Técnico do Napoli não sabe como parar Lionel Messi: 'Em sonhos ou talvez no videogame'

O técnico do Napoli, Gennaro Gattuso, não acredita que conseguiria parar Lionel Messi caso jogasse contra ele. Questionado por repórteres sobre como marcar o argentino na partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa entre a sua equipe e o Barcelona, neste sábado, no estádio Camp Nou, em Barcelona, o italiano reagiu com bom humor.

"Eu poderia marcar em sonhos ou talvez jogando videogame com meu filho e selecionando o Gattuso com a camisa do Milan, quando pesava 15 a 20 quilos a menos", brincou o treinador sobre a partida decisiva.

Leia Também Comitê Organizador revela que Jogos Paralímpicos de Tóquio terão agenda original

No primeiro jogo pelas oitavas de final, na Itália, em fevereiro, ainda antes da paralisação do futebol por conta da pandemia do novo coronavírus, houve empate por 1 a 1. O Napoli vem em boa fase, com duas vitórias nas últimas rodadas do Campeonato Italiano. Já o Barcelona terminou o Campeonato Espanhol com diversos tropeços e o técnico Quique Setién muito contestado.

O Napoli pode ter o desfalque de um de seus principais jogadores de ataque, Lorenzo Insigne, que saiu machucado do último jogo da equipe, no último sábado contra a Lazio, e pode não se recuperar a tempo. Já o Barcelona não terá os volantes Busquets e Arturo Vidal em campo, suspensos.