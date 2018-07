Técnico do Olimpia diz que não esperava ir tão longe O técnico Ever Hugo Almeida admitiu que não esperava ir tão longe com o Olimpia na Copa Libertadores. Ele assumiu o comando do time em janeiro, antes do início da fase preliminar do torneio continental, após a equipe ficar apenas na sexta colocação no Torneio Clausura do Campeonato Paraguaio. Assim, ele relembrou as dificuldades que o time enfrentou, mas descartou a aura de "milagreiro".