Técnico do Olympique revela que Lucas Silva negocia com o Brasil

Considerado uma grande promessa do futebol brasileiro quando surgiu no Cruzeiro, Lucas Silva teve uma queda tão rápida quanto sua ascensão. Negociado por cerca de 14 milhões de euros com o Real Madrid no início de 2015, sofreu com a falta de espaço, foi emprestado no meio do ano para o Olympique de Marselha, que tentou repassá-lo recentemente para o Anderlecht, em transação que acabou não acontecendo. Em meio a este momento conturbado, o jogador estaria tentando voltar ao Brasil, como declarou o técnico do Olympique, Michel, nesta quarta-feira.

Perguntado sobre o motivo da exclusão de Lucas Silva da lista de inscritos para a próxima fase da Liga Europa, o treinador espanhol garantiu que tomou a decisão pelo fato de o jogador estar negociando uma possível volta ao Brasil. No entanto, garantiu que ao menos por enquanto conta com o futebol do volante.

"Ele está no elenco para encarar o Trelissac (nesta quinta-feira). Eu vou explicar meu ponto de vista. Lucas teve uma oferta que não se materializou (do Anderlecht). Então, ele ficou. Se ele foi removido da lista para a Liga Europa, é porque ainda há negociações acontecendo com o mercado brasileiro", afirmou Michel.

Os rumores em torno de Lucas Silva aumentaram nos últimos dias, depois que o jornal L'Equipe divulgou que o brasileiro teria sido expulso do ônibus do clube a caminho do confronto diante do Montpellier, no último dia 2. Segundo a publicação, o presidente do Olympique, Vincent Labrune, ficou revoltado com a decisão do volante de recusar a proposta de empréstimo do Anderlecht, após franceses e belgas terem tudo certo para a transferência.

O fato é que o clima na França não está bom para Lucas Silva e um retorno ao Brasil poderia recuperar sua carreira. O São Paulo seria o maior interessado no jovem jogador, que tem ainda 22 anos. Independente do seu destino, ele não deverá continuar no Olympique ao fim do empréstimo, no meio do ano, tampouco receber oportunidades no time principal do Real Madrid.