Técnico do Palmeiras aposta em título na Copa São Paulo de Futebol Júnior

SÃO PAULO - Com a experiência de ter faturado do título da Copa São Paulo de Futebol Júnior neste ano, o técnico Narciso acredita que o Palmeiras tem todas as condições de buscar o título do torneio que terá início no dia 5 de janeiro. O técnico levantou o troféu em 2012 no comando do Corinthians.

Agora à frente do rival, o treinador acredita que o Palmeiras tem elenco suficiente para vencer pela primeira vez a competição. "Temos a vontade de mudar essa história e acredito que pela força do elenco atual, a possibilidade de acontecer [o título] é muito grande. Espero que possamos crescer a cada dia, melhorar dentro daquilo que queremos, ter um foco na competição e chegar no dia 25 [de janeiro] como vencedor", afirmou.

Auxiliar técnico de Gilson Kleina, Narciso contará com cinco jogadores da equipe principal no time da Copa São Paulo: o lateral-direito Bruno Oliveira, o zagueiro Luiz Eduardo, os meias Bruno Dybal e Diego Souza e o atacante Vinícius.

Ele confirmou que eles serão observados para posterior aproveitamento nas competições do Palmeiras em 2013. "Estes jogadores que ''desceram'' estarão sendo observado, assim como os demais atletas. Os meninos sabem que pode acontecer a qualquer momento (a promoção para o time de cima). A Copa São Paulo é uma vitrine para uma chance no profissional", afirmou.