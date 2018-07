Cuca confirma baixas de Dudu e Allione para clássico contra o Santos

O atacante Dudu e o meia Allione, do Palmeiras, estão fora da semifinal do Campeonato Paulista contra o Santos, no domingo, na Vila Belmiro. O técnico Cuca confirmou nesta quinta-feira as duas baixas para o clássico decisivo. O encontro em jogo único vale vaga na final e, em caso de empate, a vaga será disputada nos pênaltis.

"O Dudu sentiu de novo a lesão, tivemos muito cuidado e mesmo assim ele sentiu. E a última baixa é o Allione, que sentiu o joelho (esquerdo) e também está fora do jogo", disse Cuca em entrevista para a TV Bandeirantes. A lesão de Dudu é um estiramento na coxa esquerda sofrido ainda em 24 de março, contra o Red Bull Brasil, pelo Campeonato Paulista.

O clube ainda conseguiu recuperar o atacante, que foi escalado no clássico com o Corinthians, dia 3 de abril, no Pacaembu. Na ocasião, Dudu sentiu dores e saiu antes do fim do jogo por sentir um incômodo na coxa. Na última segunda o jogador voltou a atuar na vitória por 2 a 0 sobre o São Bernardo, pelo Campeonato Paulista, quando até participou do lance de um dos gols.

Na mesma partida o argentino Allione sentiu a lesão no joelho. O jogador será reavaliado para saber o tempo de recuperação. O possível substituto pode ser Cleiton Xavier, que tem voltado aos poucos para o time depois de uma sequência de lesões.

Cuca disse que, apesar das lesões no setor ofensivo, está otimista com o Palmeiras por ter notado evolução nos últimos jogos. "Temos cinco vitórias e uma derrota nos últimos seis jogos, o que nos dá condições de ter otimismo sobre o futuro. Mas como vínhamos de muitos jogos seguidos, era impossível não ter baixas", comentou.