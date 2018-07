Técnico do Palmeiras diz não ser confortável em deixar Lúcio fora

Sem aparecer entre os titulares do Palmeiras desde o dia 19 de outubro (na derrota por 3 a 1 para o Santos), mais uma vez Lúcio não estará em campo na partida contra o Atlético-MG, sábado, às 19h30, no Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador está com virose e por isso não será sequer relacionado. O técnico Dorival Júnior admite que ter tirado o experiente defensor do time titular não foi uma decisão fácil.

"Não é confortável deixar o Lúcio no banco de reservas. Não é uma decisão tranquila, porque ele é um atleta que tem história e em algum momento lá atrás já viveu grandes momentos. Vi essa situação acontecer com vários profissionais e precisamos respeitar a história do Lúcio. Ele é um grande profissional", disse o técnico, deixando claro que a decisão de optar por Tobio e Nathan como titulares é apenas por uma questão técnica. Depois do jogo com o Santos, Lúcio desfalcou o Palmeiras contra Cruzeiro e Bahia por sentir dores musculares e agora diante do Atlético-MG, por causa da virose. "Ele não está relacionado porque tem uma virose, perdeu muito peso e precisa se recuperar", explicou Dorival.

Lúcio tem contrato com o Palmeiras até dezembro do ano que vem e, segundo o treinador, o jogador não mudou de comportamento depois de ter deixado o time principal. "Mesmo que tenha tomado essa decisão (tirá-lo do time), ele não esmoreceu com a reserva. Continua trabalhando forte e tem sido uma pessoa muito correta. Ele será respeitado em todos os momentos e é apenas uma opção técnica para agora. Mas como disse, não me sinto confortável com isso por toda a história que ele representa."

O zagueiro de 36 anos disputou 44 jogos na temporada, sendo 22 pelo Campeonato Brasileiro. Levou 11 cartões amarelos e marcou dois gols.