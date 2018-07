Técnico do Palmeiras diz ter apenas uma dúvida no time para jogo de sexta

O técnico do Palmeiras, Eduardo Baptista, confirmou nesta quinta-feira a escalação da equipe para o jogo contra o Novorizontino, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, com apenas uma dúvida. Para escolher o substituto de Róger Guedes, suspenso, o treinador vai trabalhar com três opções, que serão avaliadas no treino no Pacaembu, local do jogo de sexta. Disputam vaga Guerra, Keno e Michel Bastos.

Na quarta à tarde o Palmeiras fez um trabalho tático com o venezuelano Guerra como titular. Porém, como acaba de voltar de lesão, ele não aguentaria atuar o jogo inteiro. "Vamos testar um outro sistema. Em vez de o Dudu ser colocado na ponta, jogaria por dentro. Vamos criar essas situações. Ou iniciamos com Guerra, ou com outra opção", afirmou o treinador em entrevista coletiva.

O Palmeiras levará o jogo para Pacaembu porque o Allianz Parque recebe nesta quinta-feira os shows de Elton John e James Taylor. Por isso, a equipe vai treinar no local no fim da tarde e avaliar a formação titular. A principal variável é o posicionamento de Dudu. Se o capitão da equipe por posicionado pela esquerda, como foi no treino anterior, Guerra atuará pelo meio. Caso a escolha seja por colocar Dudu centralizado, Michel Bastos e Keno brigam pela posição.

"Vamos testar essa variação. Mas 90% do time foi definido. Vamos ao Pacaembu ensaiar umas bolas paradas. O gramado de lá é diferente, campo rápido e com previsão de chuva. Vamos trabalhar bem a parte tática", afirmou o treinador. Baptista garantiu que a equipe não jogará acomodada por ter vencido o jogo de ida, no domingo, por 3 a 1 e ter a vantagem de perder por até um gol de diferença.

A provável formação titular do Palmeiras será: Fernando Prass; Fabiano, Mina, Edu Dracena e Zé Roberto; Felipe Melo; Willian, Tchê, Tchê, Guerra e Dudu; Borja. A partida começa às 21h.