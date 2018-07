Técnico do Palmeiras 'entrega' renovação de Zé Roberto

O técnico Marcelo Oliveira deixou escapar na entrevista coletiva nesta sexta-feira, na Academia de Futebol, a renovação de contrato do meia Zé Roberto. A reportagem antecipou a renovação de contrato do jogador de 41 anos no dia 2 deste mês. "Ele tem uma importância fundamental, tanto que até já renovou o seu contrato com o Palmeiras, me parece. Eu não o conhecia, apenas a distância", comentou o treinador.

Zé Roberto é um dos pilares do esquema tático do Palmeiras, principalmente por causa de sua versatilidade. "O Zé é um exemplo raro de profissionalismo, de tipo físico natural. Tem importância pelo jogador que é, por cumprir mais funções, meia, segundo volante, lateral esquerdo, com bom controle de bola. Ele dificilmente perde um passe. Para os jogadores mais jovens é um exemplo. Pela idade que tem é uma condição rara de acontecer", elogiou o treinador.

Questionado sobre a renovação nesta semana, o jogador desconversou e disse que era o momento de pensar apenas nas competições que o Palmeiras estava disputando. "Já nos falamos acerca de uma possível renovação. O que posso adiantar é que as duas partes querem. Para renovar com o Palmeiras, eu e o clube precisamos de apenas cinco minutos. O momento não me permite falar disso porque ainda não conseguimos nosso objetivo. Estou focado na temporada", afirmou o jogador.

Nos dias 21 e 28, o Palmeiras vai enfrentar o Fluminense pelas semifinais da Copa do Brasil. Na próxima quarta-feira, recebe a Ponte Preta para tentar retomar a posição no G4.