Técnico do Palmeiras explica situações de Juninho e Mouche

Assim como aconteceu diante do Bahia, o Palmeiras será escalado pelo técnico Dorival Júnior para enfrentar o Atlético-MG sábado, às 19h30, no Pacaembu, sem a presença do lateral-esquerdo Juninho entre os titulares. Segundo o treinador, a decisão é algo momentâneo, já que vê o jogador como titular da equipe.

"O Juninho vinha ajudando a gente no equilíbrio da equipe. O time está forte com Renato e Marcelo Oliveira no meio também. O Juninho saiu e pode voltar em breve, já que eu o considero titular. É apenas uma opção momentânea. Daqui a pouco ele pode estar de volta. Temos que contar com todos os jogadores do elenco", explicou o treinador.

Com Juninho em campo, o lateral-esquerdo Victor Luis geralmente é deslocado para o meio de campo e atua como volante. Quem também vive de altos e baixos, mas no momento está entre os titulares é o atacante Mouche. Dorival explica que o argentino ainda não teve a sequência de jogos esperada por causa de sua condição física.

"Ele chegou com um ritmo de trabalho diferente, muito abaixo do necessário e demorou a adaptação. Por isso ele ainda não teve uma sequência de jogos, assim como outros jogadores. O elenco é grande e de repente um ou outro não consegue ter tantas oportunidades, mas temos tentado respeitar todos os profissionais", explicou o comandante palmeirense.

Para o confronto contra o Atlético-MG, Juninho continua no banco de reservas, mas Mouche deve ser titular. Ele disputa com Mazinho e Allione duas vagas. A tendência é que o time que comece a partida tenha Fernando Prass; João Pedro, Tobio, Nathan e Victor Luis; Renato, Marcelo Oliveira, Valdivia e Mazinho (Allione); Mouche e Henrique.