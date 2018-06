Técnico do Palmeiras faz lobby por convocação de Marcos Rocha

A lesão que impossibilita o lateral Daniel Alves de disputar a Copa do Mundo da Rússia deixou outros jogadores da mesma posição com expectativa de serem convocados pelo técnico Tite na segunda-feira. Após o jogador do Paris Saint-Germain virar baixa confirmada nesta sexta-feira, o treinador do Palmeiras, Roger Machado, afirmou que Marcos Rocha tem chances de ser lembrado.

O lateral tem 22 jogos e um gol pelo Palmeiras desde a chegada ao clube, em janeiro. Desde então, ele tem se mantido como titular. "O Tite deve ter na cabeça essas opções. O Marcos Rocha vive um grande momento esse ano aqui no Palmeiras. Acredito que ele tem chance, sim", afirmou Roger.

O lateral-direito titular do Palmeiras foi chamado por Tite apenas uma vez, em janeiro de 2017, para um amistoso com a Colômbia. Naquela ocasião, apenas quem atuava no futebol brasileiro foi chamado para o jogo, que foi organizado para arrecadar dinheiro para as famílias das vítimas do acidente aéreo da Chapecoense.

Os possíveis concorrentes de Marcos Rocha para uma das duas vagas de lateral entre os 23 convocados são Danilo, do Manchester City, Rafinha, do Bayern de Munique, e Fagner, do Corinthians, favorito para estar entre os chamados para o Mundial da Rússia. "Uma pena a lesão do Daniel (Alves). Seria a terceira Copa do Mundo dele, que é bastante experiente e provou em jogos grandes que não sente esses eventos", comentou Roger.