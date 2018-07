Técnico do Palmeiras lamenta possível adeus de Rogério Ceni

O goleiro Rogério Ceni pode fazer neste domingo, o último clássico no Morumbi como jogador profissional. A possibilidade do jogador do São Paulo aposentar no final do ano, faz com que até os rivais comecem a se despedir. Nesta sexta-feira, o técnico do Palmeiras, Dorival Júnior, disse lamentar a aposentadoria daquele que ele coloca como exemplo de profissional.

"O Rogério é um profissional acima da média e se preparou para fazer essa função. Ele tem uma carreira brilhante, chegou na seleção brasileira e é uma pena que um profissional desse nível tenha que finalizar uma trajetória tão bonita e vitoriosa", analisou o comandante palmeirense.

Dorival, que foi volante nos tempos de jogador, acredita que jogadores como o goleiro são-paulino marcam o futebol brasileiro e não podem ser esquecidos tão facilmente. "Jogadores desse tipo deveríamos ter em maiores quantidade nos clubes. São jogadores que valorizam e fazem o futebol brasileiro permanecer vivo", disse Dorival.

Apesar de toda idolatria, a tendência é que o treinador mande o Palmeiras para o ataque diante do São Paulo. Pelos treinamentos realizados ao longo da semana, ele deve escalar o time com Diogo e Henrique no ataque, tendo ainda um meio de campo com Mazinho ou Felipe Menezes para criar jogadas.

Isso, claro, se realmente o clube não conseguir a liberação de Valdivia da seleção chilena. O meia espera que o técnico Jorge Sampaoli o libere após o amistoso contra a Venezuela, nesta sexta-feira, no Chile.

O Palmeiras enfrenta o São Paulo neste domingo, às 19h30, no Morumbi, com: Fernando Prass; João Pedro, Nathan, Tobio e Juninho; Marcelo Oliveira, Victor Luis, Wesley e Felipe Menezes (Mazinho ou Valdivia); Diogo e Henrique.