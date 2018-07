Técnico do Palmeiras na Copinha pede espaço para jovens

O Palmeiras foi eliminado na semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Botafogo de Ribeirão Preto, mas o sentimento de jogadores e comissão técnica foi de dever cumprido. Claro que todos queriam o título, mas, no consenso geral, a visão é a de que os garotos deixaram boa impressão e mostraram talento. O técnico da equipe, Diogo Giacomini, defende seus atletas e avisa que alguns garotos têm potencial para fazer bonito no time de cima. Só falta terem oportunidades.

O treinador, inclusive, já tem até uma lista de seus preferidos para ver com o grupo principal. "Não podemos falar que esses jogadores estão prontos. Eles ainda precisam amadurecer e só devem ficar prontos lá para os 23 anos. Mas vejo alguns próximos de subir, como o meia Juninho, o lateral-esquerdo Gabriel e os atacantes Christopher e Gabriel Jesus. A questão é saber se eles vão ter espaço no principal. Senão tiverem, talvez seja melhor eles continuarem na base", disse o treinador.

Dos jogadores citados pelo treinador, o meia Juninho até já teve oportunidades no time principal quando Ricardo Gareca estava no comando do clube, mas jogou pouco, assim como Gabriel Jesus, que nunca atuou e é considerado uma das maiores apostas do clube nos últimos anos. Sobre o atacante, Giacomini confirma as expectativas e acredita em sucesso do garoto de 17 anos, mas alerta que ele ainda precisa amadurecer.

"O Gabriel fez uma ótima Copa São Paulo e foi protagonista. Fez gols importantes para gente e subiu agora. Está fazendo a primeira competição sub-20. Foi muito bem e continuando o processo de lapidação, vai dar muita alegria ao clube", projetou.

Independentemente do resultado obtido na Copinha, Giacomini comemora o fato de, após muitos anos de críticas e desconfianças, a base do Palmeiras começar a ser respeitada e valorizada não só dentro do clube como para os torcedores e imprensa.

"Sobre o Palmeiras há muito tempo se fala que não tinha base e que não apresentava qualidade. Hoje, nós vemos jogadores de talento e nesses dois primeiros anos da gestão do presidente Paulo Nobre, conseguimos atingir alguns objetivos. Acho que fizemos uma grande Copa São Paulo, onde fomos protagonistas em todos os jogos e temos jogadores de talento para o time profissional", disse o treinador.

O elenco atual do Palmeiras conta com 11 garotos que saíram da base. São eles: os goleiros Fábio e Vinícius Silvestre; os zagueiros Wellington e Gabriel Dias; os laterais João Pedro, Victor Luis e Matheus Muller; os volantes Renato, João Denoni e Luiz Gustavo e o atacante Vinícius.

No domingo, após a vitória por 3 a 2 sobre o Red Bull, o técnico Oswaldo de Oliveira revelou que vai promover quatro garotos da base, casos de Gabriel Jesus, Gabriel Leite, Christopher e Guilherme.