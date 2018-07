Técnico do Palmeiras promete que time não terá saídas até dezembro

Elenco sem perdas e com possíveis reforços. O técnico do Palmeiras, Eduardo Baptista, ouviu da diretoria do clube a promessa de que o plantel não terá baixas até o fim da temporada, pois o planejamento já foi montado para que seja possível contar com todos os jogadores.

Em entrevista à TV Bandeirantes nesta terça-feira, Baptista afirmou que o diretor de futebol do Palmeiras, Alexandre Mattos, é quem lhe garantiu a manutenção do elenco até o fim do ano. "O Palmeiras tem um planejamento muito pés no chão. Até o fim do ano não sai ninguém. Eu tenho essa garantia do próprio Alexandre Mattos, pois temos objetivos grandes neste ano", afirmou o técnico.

O treinador palmeirense contou na entrevista que a contratação do zagueiro Luan, do Vasco, já é uma preparação do elenco para o próximo ano, quando o colombiano Mina deve reforçar o Barcelona. "A vinda do Luan é pra suprir essa lacuna que possa ter ano que vem e nós só temos quatro zagueiros", disse. O reforço assinará por quatro temporadas, em transferência de R$ 10 milhões.