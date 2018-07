Técnico do Paraguai diz que time não é favorito O técnico do Paraguai, Gerardo Martino, que já declarara no domingo que o Brasil havia merecido vencer o jogo em La Plata, voltou a mostrar nesta segunda-feira que tem ciência das limitações da sua equipe. Tanto que nem após eliminar o atual bicampeão o treinador colocou seu time como favorito ao título.