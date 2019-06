Técnico do Paraguai elege Colômbia como 'equipe a ser vencida' no Grupo B

O técnico do Paraguai, o argentino Eduardo Berizzo, considera que o duelo contra a Colômbia neste domingo, às 16 horas, na Arena Fonte Nova, em Salvador, será o grande desafio do time na primeira fase da Copa América. O treinador elegeu a equipe colombiana como a mais forte do Grupo B, especialmente pela qualidade técnica dos jogadores.

Os colombianos lideram a chave com seis pontos, fruto de duas vitórias sobre Argentina e Catar, por 2 a 0 e 1 a 0, respectivamente. A seleção de James Rodríguez e Falcao García tem apresentado um futebol de bom nível técnico e é uma das postulantes ao título.

"Minha consideração com relação à Colômbia é muito alta, não somente pela qualidade individual, mas por ter montado uma seleção muito forte, como mostraram nas duas partidas, sobretudo na primeira (contra a Argentina). Todos os jogadores são importantes onde jogam e formam uma seleção forte. Com mudanças ou sem mudanças, enfrentaremos um rival difícil como foi a Argentina. Estamos dispostos e prontos para a partida de amanhã. Da forma com o grupo está configurado, sem dúvida é a equipe a ser vencida", analisou Berizzo.

O treinador já definiu a escalação, mas não revelou quem joga. Ele limitou-se a dizer que todos os seus atletas estão disponíveis para a partida e prestou solidariedade ao goleiro colombiano Ospina, que foi liberado da concentração para ir à Colômbia tratar de questões pessoais. "Todos estão disponíveis. Amanhã (domingo) definiremos a escalação. Aproveito a ocasião para demonstrar a solidariedade ao goleiro colombiano Ospina, que teve que abandonar a concentração. Espero que atravesse esse momento com toda a força", desejou.

Com dois pontos, o Paraguai é o segundo colocado do Grupo B e precisa derrotar a Colômbia na rodada final da primeira fase para não ter de depender de uma combinação de resultados para avançar ao mata-mata do torneio continental.