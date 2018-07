Técnico do Paraná é demitido após levar 5 a 1 do Náutico

A goleada sofrida pelo Paraná fora de casa para o Náutico, por 5 a 1, custou caro ao técnico Claudinei Oliveira. Nesta segunda-feira, um dia antes de enfrentar o Goiás Curitiba (PR), o presidente Leonardo de Oliveira comunicou o desligamento do treinador, além do gerente de futebol Beto Amorim. O elenco entra em campo na terça-feira, às 19h15, pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro sob o comando do auxiliar Fernando Miguel, ao lado de Luciano Simm.

O superintendente de futebol Lara Ribeiro também foi afastado do cargo. Com 10 pontos, o Paraná aparece na 13ª posição, a quatro da zona de rebaixamento e seis do G4 - a zona de acesso. Claudinei comandou o elenco em 27 jogos, com 12 vitórias, oito empates e sete derrotas, um aproveitamento de 54,32%.

Para o lugar de gerente de futebol, a diretoria ainda terá alguns dias para pensar no substituto. "O executivo de futebol, que será apresentado na próxima quinta-feira, ficará à frente da contratação de um novo treinador, bem como de ajustes no elenco profissional para a sequência da temporada", comenta a nota oficial no site do clube.