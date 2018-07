Técnico do Peru confirma Guerrero contra o Brasil

O técnico da seleção peruana, Ricardo Gareca, confirmou nesta terça-feira que o atacante Paolo Guerrero jogará contra o Brasil na estreia da Copa América e disse que analisa impor marcação individual sobre Neymar, capitão brasileiro.

O argentino Gareca afirmou que definiu 80 por cento da equipe para a partida de 14 de junho e que esperará até o último momento para completar a formação.

"Guerrero está muito bem, está recuperado, não tem nenhum inconveniente, todo (o plantel) para a partida com o Brasil vai chegar nas melhores condições", disse Gareca em entrevista coletiva após o último treinamento da seleção em Lima antes de partir para o Chile.

O atacante de 31 anos, artilheiro da Copa América de 2011 e que recentemente trocou o Corinthians pelo Flamengo, sofreu uma torção leve no tornozelo direito no fim de semana durante um treino, mas na segunda-feira voltou aos treinamentos.

Gareca disse que analisa variantes em sua ideia de neutralizar os jogadores-chave do Brasil. "Não estou em condições de adiantar que haverá marcação individual sobre um determinado jogador, neste caso sobre Neymar, vamos ver, vou analisar."

O Peru está no Grupo C da Copa América, junto com Brasil, Venezuela e Colômbia.