Técnico do Porto confirma que Souza vai para o Grêmio

"Ele já viajou, à procura de mais oportunidades. Sentia que aqui era difícil jogar mais, que não estava tempo o tempo de jogo que achava justo e que pretendia. Consideramos que é uma saída que não desequilibra o plantel e a administração permitiu a sua saída", revelou o treinador português.

Revelado pelo Vasco e titular do Brasil no Mundial Sub-20 de 2009, Souza está com 22 anos. Ele se transferiu em 2010 da equipe carioca para o Porto, mas teve dificuldades em se firmar no Estádio do Dragão. Em sua primeira temporada em Portugal, fez apenas quatro jogos como titular no Campeonato Português. Nesta temporada, apenas outros quatro.