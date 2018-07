Técnico do PSG coloca Neymar no top 5 mundial e diz: 'Queremos os melhores'

Em meio a especulações sobre a possível transferência de Neymar do Barcelona para o Paris Saint-Germain, o técnico do clube francês, Unai Emery, disse em entrevista ao jornal L'Equipe que "o PSG quer os melhores jogadores do mundo que estão nos melhores clubes do mundo." "Se queremos competir com Bayern de Munique, Barcelona, Real Madrid e ganhar a Liga dos Campeões, o PSG deve ter um jogador entre os cinco primeiros do mundo. Tentaremos um deles neste verão", disse.

Perguntado se gostaria de ter Neymar no PSG, o treinador elogiou o craque, mas foi lacônico na resposta. Emery disse que desde que o jogador brasileiro chegou ao Barcelona "tem feito grandes progressos" e agora faz "parte do top 5 mundial". "Mas isso não é fácil. Talvez nós vamos obtê-lo. Talvez não." Segundo a imprensa espanhola, o clube estaria disposto a pagar a multa rescisória de 222 milhões de euros (R$ 821,4 milhões) para tirar Neymar do Barça. Seria a maior transação da história do futebol.

Emery também disse que, após três reuniões com o presidente do PSG, Nasser el-Khelaifi, para definir a estratégia para a próxima temporada "o primeiro alvo é contratar um importante jogador ofensivo." "O presidente e o clube trabalham há anos para atrair os melhores jogadores. A equipe e também os fãs ficariam felizes de ter um jogador top 5, 6 ou 7, além daqueles que já estão aqui."

O Barcelona está nos Estados Unidos e fará três amistosos no país. No sábado, enfrenta a Juventus em Nova York; no dia 26 encara o Manchester United em Washington; e no dia 29 joga contra o Real Madrid em Miami. O PSG também está nos Estados Unidos. Na quarta-feira, a equipe enfrentou a Roma em Detroit e venceu nos pênaltis após empate por 1 a 1.