Técnico do PSG confirma Neymar e Mbappé em jogo decisivo pela Liga

Os torcedores do Paris Saint-Germain podem respirar mais aliviados. Os atacantes Neymar e Mbappé, dois dos maiores astros do elenco, se recuperaram de lesões que sofreram na semana passada e foram confirmados nesta terça-feira pelo técnico Thomas Tuchel como titulares para a decisiva partida contra o Liverpool, nesta quarta, no estádio Parque dos Príncipes, em Paris, pela quinta e penúltima rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. O time francês precisa vencer para não correr o risco de eliminação precoce na competição mais importante da temporada.

Em entrevista coletiva na véspera do duelo, o treinador alemão garantiu que o brasileiro e o francês estão recuperados e prontos para entrarem em campo nesta quarta-feira. "Neymar e Mbappé estão em forma, estão bem. Treinaram sem problemas ontem (segunda) e hoje (terça). Não há qualquer problema com eles e serão titulares amanhã", afirmou Tuchel.

Os dois jogadores se lesionaram na terça-feira da semana passada em amistosos por suas seleções nacionais. Logo aos sete minutos de jogo pela seleção brasileira contra Camarões, na Inglaterra, Neymar sentiu dores no músculo adutor da perna direita e foi substituído na sequência. Já Mbappé caiu sobre o ombro direito na tentativa de driblar o goleiro Campana contra o Uruguai, na França.

Ambos passaram por tratamento intensivo desde a quarta-feira passada e nem jogaram contra o Toulouse, no último sábado, em Paris, pelo Campeonato Francês. O time sofreu para vencer por 1 a 0, mas segue muito folgado na liderança - ganhou as 14 partidas que fez até agora e tem 15 pontos de vantagem para o vice-líder Lyon.

Se no Campeonato Francês a situação é tranquila, o mesmo não se pode dizer na Liga dos Campeões. Com uma campanha irregular, o Paris Saint-Germain somou apenas cinco pontos em quatro rodadas e está na terceira colocação do Grupo C. Os líderes Napoli e Liverpool conquistaram seis cada e o lanterna Estrela Vermelha, da Sérvia, tem quatro. Caso perca dos ingleses e os italianos batam os sérvios, em casa, o PSG será eliminado precocemente da competição.