Técnico do PSG confirma que Neymar joga contra o Bayern e evita falar sobre pênaltis

O técnico do Paris Saint-Germain, Unai Emery, confirmou nesta terça-feira a escalação do atacante Neymar na partida desta quarta, contra o Bayern de Munique, pela Liga dos Campeões. O craque voltará ao time depois de ficar de fora da partida contra o Montpellier pelo Campeonato Francês, no último sábado (0 a 0 ), por causa de dores no pé direito. “O Neymar está bem e vai jogar’’, disse Emery.

No entanto, o treinador continua fazendo mistério sobre quem será o cobrador de pênaltis da equipe a partir de agora. Cavani, então batedor oficial, desentendeu-se com Neymar na partida contra o Lyon pelo Francês, pois o brasileiro quis cobrar uma penalidade e o uruguaio não permitiu. Emery diz já ter conversado com os jogadores e resolvido o impasse. Mas não revela como. “Eles sabem e é isso que importa.’’ Na imprensa francesa especula-se que os dois jogadores irão se alternar nas cobranças.

Além de Neymar, outro jogador que está à disposição de Emery para o jogo com os alemães, no Parque dos Príncipes, é o argentino Di María. No entanto, outro argentino, Pastore, também às voltas com uma contusão, não tem participação garantida.

A partida entre PSG e Bayern será a segunda das duas equipes na primeira fase da Liga dos Campeões. Ambos estrearam com vitória pelo Grupo B, há duas semanas. O time francês foi à Escócia e fez 5 a 0 no Celtic e os alemães, em casa, fizeram 3 a 0 no Anderlecht.