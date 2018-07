Técnico do PSG deixa Nenê fora de jogo após mau comportamento

O atacante bateu no teto do banco de reservas e discutiu com a comissão técnica quando recebeu ordem para sentar, depois de se aquecer durante o segundo tempo da partida de terça-feira.

Nenê acabou substituindo Javier Pastore aos 43 minutos da segunda etapa.

"Nenê não se comportou bem", disse o técnico Carlo Ancelotti em entrevista coletiva nesta sexta-feira. "Ele tem que ser mais profissional."

"Ele estará no grupo para o jogo (de terça-feira) em Valenciennes se mudar", completou.

Nenê, artilheiro do Campeonato Francês na temporada passada com 21 gols, iniciou apenas cinco partidas da liga nesta temporada. Ancelotti geralmente prefere escalar Jeremy Menez e Ezequiel Lavezzi na frente.

O quarto colocado PSG, que está cinco pontos atrás do líder Olympique Lyon, também estará sem Blaise Matuidi, Marco Verratti e Mohamed Sissoko no sábado.

O volante brasileiro naturalizado italiano Thiago Motta está de volta após se recuperar de uma lesão e deve começar a partida.

Motta, de 30 anos, que sofreu com problemas nas costas e na panturrilha, jogou apenas quatro confrontos da liga na temporada.

(Por Gregory Blachier)