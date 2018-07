Técnico do PSG destaca recuperação de Zlatan Ibrahimovic

Poupado no amistoso entre Suécia e França na última terça-feira, o atacante Zlatan Ibrahimovic tem grandes chances de atuar contra o Metz nesta sexta-feira, fora de casa, pela 14.ª rodada do Campeonato Francês. Segundo o técnico Laurent Blanc, o artilheiro sueco está recuperado de uma lesão no tornozelo.

"Ibrahimovic está muito bem. Ele estava um pouco rígido durante os 90 minutos do último jogo com a seleção, o que é compreensível. Ele fez mais uma sessão de recuperação ontem e hoje está pronto", afirmou o técnico.

Blanc também ressaltou a força do Metz, que subiu recentemente para a elite do futebol francês. Segundo o treinador, o time tem muita força quando atua dentro de casa.

"Não há nada definido sobre o Metz. Eu acho que o time está em boa forma em casa desde à ascensão para a primeira divisão. A equipe foi reforçada com alguns jogadores de alta qualidade, como Malouda. O Metz joga com a torcida toda apoiando e acho que o estádio estará cheio. Eu vi ele contra o Lyon e o time nunca desiste. Conheço bastante o técnico deles, por isso Por isso não espero um jogo fácil", concluiu.

Ainda invicto no Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain é o vice-líder da competição com 27 pontos, um a menos que o Olympique de Marselha. O Metz ocupa a nona posição, com 18.