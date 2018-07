Técnico do PSG diz que Neymar precisa aprender com expulsão

A primeira expulsão de Neymar com a camisa do Paris Saint-Germain deverá servir como aprendizado para o atacante brasileiro. Essa foi a avaliação do técnico do time, Unai Emery, nesta quarta-feira, ao comentar o cartão vermelho recebido pelo jogador brasileiro no empate por 2 a 2 com o Olympique de Marselha, no domingo, pelo Campeonato Francês.

"Está em um processo de adaptação ao campeonato, ao time, aos árbitros, mas é inteligente. É consciente que deve aprender com o que aconteceu no domingo", afirmou o técnico do PSG, pedindo para que Neymar evite cair nas provocações dos adversários e também evite o revide quando receber entradas duras.

Ao mesmo tempo, porém, Emery destacou que o atacante brasileiro precisa ser protegido da violência dos marcadores pela arbitragem. "É um jogador que foi marcado com agressividade pelos adversários e é importante que os árbitros controlem as partidas e essas situações no campo", acrescentou o treinador.

No empate com o Olympique em Marselha, Neymar recebeu dois cartões amarelos. No segundo, ele peitou o seu marcador, Lucas Ocampos, após ser derrubado por trás pelo adversário, o que levou a arbitragem a expulsá-lo.

Com o cartão vermelho, Neymar está suspenso do jogo da próxima sexta-feira com o Nice, no Parque dos Príncipes, pelo Campeonato Francês. Embora Emery não tenha confirmado, o argentino Angel Di María é o favorito para assumir a sua vaga no confronto válido pela 11ª rodada do torneio nacional e liderada pelo PSG com 26 pontos.