Técnico do PSG elogia Mbappé: 'Pode se tornar o melhor atacante do mundo'

Técnico do Paris Saint-Germain, o alemão Thomas Tuchel aposta que o jovem de 20 anos Kylian Mbappé tem chances de se tornar o melhor atacante do mundo. Em entrevista ao canal inglês BT Sports, divulgada nesta segunda-feira, o treinador elogia o potencial do atleta e ressalta que, apesar do talento do francês, é um desafio comandar alguém com tamanha capacidade.

"Para mim, ele é um centroavante, não é um Messi. Ele pode se tornar o melhor atacante do mundo", disse Tuchel em entrevista ao ex-zagueiro inglês e atual comentarista de televisão Rio Ferdinand. Ao ser questionado pelo ex-defensor, Tuchel mencionou que Mbappé se aproxima em qualidade e no estilo do ex-atacante brasileiro Ronaldo.

Para o treinador, apesar da qualidade do atacante, comandá-lo não é tarefa simples. "O garoto é faminto, ele tem uma grande personalidade, muito grande. E isso nem sempre é fácil. Porque pessoas com grande personalidade não funcionam sempre da maneira mais fácil, ele está sempre me desafiando como treinador", disse o alemão.

O PSG joga nesta quarta-feira pela Liga dos Campeões pela partida de volta das oitavas de final, contra o Manchester United. Na partida de ida, na Inglaterra, a equipe francesa ganhou por 2 a 0. Mbappé, inclusive, marcou um dos gols e no último sábado, voltou a ser decisivo, ao anotar duas vezes na vitória por 2 a 1 sobre Caen, fora de casa, pelo Campeonato Francês.

Segundo Tuchel, Mbappé demonstra uma atitude especial quando entra em campo. "Para mim, é necessário que ele tenha esse tipo de personalidade, que me desafia, que desafia a todos ao seu redor. Porque ele tem a gana de ser um jogador especial na história", comentou.