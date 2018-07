Técnico do PSG evita projetar meta, mas reforça foco na Liga dos Campeões

O técnico do Paris Saint-Germain, Unai Emery, reforçou nesta quarta-feira a prioridade da Liga dos Campeões para o clube francês nesta temporada europeia. No entanto, evitou projetar qualquer meta para a equipe na competição, na qual o PSG nunca passou das quartas de final.

"A Liga dos Campeões é um objetivo muito importante para o clube. O Campeonato Francês é a melhor prova de regularidade para o elenco, mas as outras competições, como as copas nacionais e a Liga dos Campeões são também muito importantes", declarou Emery, na véspera do sorteio dos grupos da competição.

"Vamos ver como vai ser o sorteio. Queremos ir longe na Liga. Os jogadores, a comissão técnica, estamos todos muito motivados para todas as competições e, principalmente, para o torneio europeu. Nossa meta é estar entre as melhores equipes do mundo", disse o treinador, que terá o reforço de Neymar na atual edição da Liga dos Campeões.

Na temporada passada, o atacante brasileiro foi o grande algoz da equipe na competição. Com a camisa do Barcelona, Neymar marcou dois gols e deu uma assistência na incrível virada dos catalães no jogo da volta, nas oitavas de final. Desta vez, o brasileiro estará vestindo a camisa do PSG na tradicional competição, após ser contratado pela cifra de 222 milhões de euros, tornando-se o jogador mais caro do história.

"Tem sido positiva sua contratação até agora e para o futuro será ainda melhor. Estamos contentes em poder contar com ele no time", disse Emery, nesta quarta.