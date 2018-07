Técnico do PSG nega dependência de Ibrahimovic O atacante Zlatan Ibrahimovic é o principal nome do elenco do Paris Saint-Germain e marcou oito gols na fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa, mas o técnico Laurent Blanc negou que o time dependerá apenas do sueco para eliminar o Bayer Leverkusen nas oitavas de final do torneio continental.