Técnico do PSG vê Thiago Silva já com cabeça na Copa

PARIS - Para o treinador Laurent Blanc, o zagueiro brasileiro Thiago Silva, um de seus comandados no Paris Saint-Germain, já está com a cabeça na Copa do Mundo e, por isso, atravessa um "momento delicado" no clube francês. Ele disse nesta terça-feira que a proximidade da competição está atrapalhando as atuações do jogador, que é nome certo na lista de Felipão para o Mundial.

"Com certeza ele está desejando que o Campeonato Francês termine para poder se preparar para a Copa. Não é o único. Todos os atletas que vão devem ter agora mais cuidado", disse o treinador do PSG. Campeão mundial com a França em 1998, o ex-zagueiro Blanc já viveu situação parecida e usou um tom de entendimento para comentar o caso de Thiago Silva.

"No inconsciente do jogador, ele tem que levar muitas coisas em conta. É esperado dele um comportamento excelente e, quando isso não acontece, nós nos perguntamos o que está acontecendo. Ainda que esteja em um nível um pouco abaixo, o PSG é mais tranquilo com ele em campo", avaliou o técnico, ao comentar sobre as críticas que o brasileiro tem recebido atualmente.

O PSG lidera o Campeonato Francês após 33 jogos com 79 pontos, sete a mais do que o segundo colocado Monaco. Além disso, o time de Thiago Silva conquistou no último sábado o título da Copa da Liga Francesa, ao bater o Lyon por 2 a 1, mas recentemente foi eliminado pelo Chelsea nas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa.