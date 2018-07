Técnico do QPR elogia Sandro após vitória: 'Faz a diferença'

O volante brasileiro Sandro recebeu elogios do técnico Harry Redknapp após o Queens Park Rangers ter ultrapassado o Burnley e deixado a lanterna do Campeonato Inglês. O ex-jogador do Tottenham Hotspur, que também trabalhou com Redknapp no White Hart Lane por um período, vinha sofrendo para entrar em forma desde que trocou de time em 1º de setembro.

"Esses foram os primeiros 90 minutos que Sandro jogou. Seu desempenho foi o que esperava dele", disse o treinador do QPR a repórteres após a vitória em casa por 2 a 0 em cima do Aston Villa, na segunda-feira, com dois gols de Charlie Austin. "Foi por isso que o contratei. Você pode ver a diferença que ele faz, e Karl Henry ao seu lado foi fantástico", acrescentou.

A vitória colocou o QPR acima do Burnley na tabela do campeonato, e aconteceu em um momento no qual Redknapp tem sofrido duras críticas por conta do fraco desempenho do time na temporada.