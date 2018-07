Técnico do QPR sugere que Julio Cesar deixe o clube

LONDRES - Goleiro titular da seleção brasileira que vai buscar em casa o hexacampeonato da Copa do Mundo, mas reserva de um time pequeno que joga a segunda divisão do Campeonato Inglês. Essa contradição na carreira de Julio Cesar está com os dias contados. De acordo com o técnico do Queens Park Rangers, Harry Redknapp, a tendência é o brasileiro deixar o QPR na próxima janela de transferências.

Questionado sobre se Julio Cesar fica no clube depois da janela de janeiro, Redkapp respondeu: "Acho que se o Rob Green estiver bem... O Júlio Cesar precisa jogar antes da Copa do Mundo. Imagino que haverá outro lugar para ele. Tem que ter um grande clube para ele porque é um dos melhores goleiros."

Goleiro reserva da Inglaterra na última Copa do Mundo, Robert Green começou bem a temporada e é titular do gol do QPR. O cenário não deve mudar em breve, até porque Julio Cesar se machucou e vai ficar, segundo Redknapp, dois meses afastado.

"O Green começou a temporada como titular e tem sido fantástico. No momento a posição é dele, se continuar jogando assim até o fim da temporada. O Júlio é um grande goleiro, infelizmente ele quebrou os dedos. Então, está por fora durante oito semanas de qualquer jeito", disse o treinador.

Para ele, Julio Cesar já deveria ter deixado o QPR em julho, depois que o clube londrino caiu para a segunda divisão do Inglês. "Fiquei surpreso que, durante o verão, nenhum grande clube o tirou daqui. Realmente não acreditei. Achei que ele poderia ter ido para qualquer clube grande que precisasse de um bom goleiro."