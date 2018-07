Técnico do Raja vê time confiante para encarar o Bayern

MARRAKESH - O tunisiano Faouzi Benzarti, técnico do Raja Casablanca, afirmou que vê a sua equipe muito confiante para enfrentar o Bayern de Munique, neste sábado, às 17h30 (horário de Brasília), em Marrakesh, na final do Mundial de Clubes da Fifa. O time marroquino sabe que jogará como azarão diante do poderoso rival, mas já provou que é capaz de surpreender depois de ter eliminado o Atlético-MG com uma vitória por 3 a 1 na semifinal da competição.

"Nós estamos tranquilos e calmos, e sentimos que estamos preparados para enfrentar os principais times do mundo. Isso é importante para o futebol marroquino, os jogadores estão muito mais confiantes. E acho que hoje o futebol é universal", afirmou o treinador, em entrevista ao SporTV, se referindo ao fato de que atualmente a diferença técnica entre os times de maior e menor porte no mundo não é tão grande como era no passado.

Para surpreender o Bayern, o comandante também revelou que tem procurado deixar o time focado apenas em desempenhar o seu futebol, pois acredita que a preocupação em excesso com o adversário poderá fazer sua equipe ficar insegura e com medo, assim como descrente na possibilidade de se tornar campeã mundial neste sábado.

"A estratégia é dar confiança aos jogadores. A primeira coisa é trabalhar em grupo. Não gosto de dar muita importância à equipe adversária, dou muita importância à minha equipe", reconheceu Benzarti, que após a vitória sobre o Atlético-MG enfatizou que "não foi por acaso que o Raja Casablanca foi à final".

O comandante disse que será importante não deixar o rival atacar com muita frequência e admitiu: "Precisaremos do melhor de nós". Mas, independentemente da grande qualidade do adversário, ele segue com fé em mais um triunfo. "Acredito nas nossas chances e no time. O Raja não é qualquer time, tem habilidade e competência", destacou.