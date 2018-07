Técnico do Real Madrid sou eu, e não Di Stefano, diz Mourinho

VALÊNCIA - O técnico do Real Madrid, José Mourinho, respondeu às críticas sobre seu sistema tático feitas pelo presidente de honra do clube, Alfredo Di Stefano, afirmando que somente ele é responsável por definir a maneira de jogar do time.

Di Stefano, de 84 anos, que conquistou cinco títulos europeus seguidos pelo Real entre 1956 e 1960, fez comentários duros sobre a estratégia que ele considerou defensiva de Mourinho na partida contra o Barcelona, no estádio Santiago Bernabéu, no sábado, quando os dois times empataram por 1 a 1.

"Ele é uma das pessoas mais significativas na história do Real Madrid e eu não sou nada na história do Real Madrid", disse Mourinho em entrevista coletiva no estádio Mestalla, em Valência, local da decisão da Copa do Rei, na quarta-feira, contra o próprio Barça.

"Mas eu sou o técnico e o técnico é quem decide. Eu sou o técnico", repetiu ele. "O que você quer que eu faça. Sou eu. A decisão é minha."

Em sua coluna num jornal na segunda-feira, Di Stefano descreveu o Barça como um leão brincando com um rato, e pediu uma tática diferente esta semana, no segundo clássico entre as equipes em uma série de quatro confrontos em 18 dias.

"O jogo de sábado deveria nos dar uma pausa para refletir sobre como encarar o próximo, porque tentar enfrentar o Barcelona no contra-ataque claramente não é o mais adequado", escreveu Di Stefano.

"O Barça tratou a bola com respeito, adoração... Está claro que o Barcelona é superior. O Real foi um time sem personalidade."

Apesar das críticas que deram um peso maior à partida, Mourinho não deu indicações de que vai mudar a tática para escalar uma formação mais ofensiva na quarta-feira.