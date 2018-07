Técnico do River esteve em todos os confrontos com o São Paulo

O técnico do River Plate é um especialista em confrontos com o São Paulo. Nas três vezes em que os clubes se enfrentaram por competições sul-americanas, Marcelo Gallardo ainda era meia do time argentino. Aos 40 anos, o jovem treinador vai rever nesta quinta-feira, pela Copa Libertadores, o antigo adversário do lado de fora do campo.

Gallardo teve três passagens pelo River como jogador e sempre encontrou o clube paulista em situações decisivas. Na primeira delas, em 1997, o então jovem meia argentino estava no time campeão da Supercopa ao derrotar na decisão o São Paulo.

Após três anos no futebol da França, o jogador retornou ao River com status de cérebro da equipe em 2002. Gallardo conduziu o clube na boa campanha na Copa Sul-Americana no ano seguinte. Na semifinal o São Paulo estava no caminho. O camisa 10 marcou dois gols no confronto e ajudou os argentinos a avançarem.

Apelidado de Muñeco (boneco) pela baixa estatura, o meia estava em campo mais uma vez no terceiro encontro com o São Paulo, em 2005, pela Libertadores, novamente em uma semifinal. No confronto, o time paulista ganhou duas vezes e continuou no caminho para ser campeão. Assim como Gallardo, o ex-goleiro Rogério Ceni também disputou os confrontos anteriores.

Dois remanescentes do último confronto estão nos elencos atuais. O meia Lucho González retornou ao River Plate no segundo semestre do ano passado. Pelo lado do São Paulo, o zagueiro Diego Lugano estava em campo em 2005 e será titular nesta quinta-feira.