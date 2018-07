Técnico do Santos confirma retorno de Leandro Damião e Cícero

SANTOS - O técnico Oswaldo de Oliveira confirmou nesta sexta-feira que Leandro Damião e Cícero serão titulares na estreia do Santos no Brasileirão, contra o Sport, domingo, na Vila Belmiro. Atacante e meia eram dúvidas desde o início da semana e chegaram a desfalcar a equipe no duelo contra o Mixto, quarta-feira, pela Copa do Brasil. "Está tudo certo, eles vão para o jogo", garantiu Oswaldo, ao fim do treino desta manhã, no CT Rei Pelé.

Damião ficara de fora da partida do meio de semana por causa de dores musculares na coxa direita, enquanto Cícero tinha um incômodo nas costelas. Recuperados, eles treinaram normalmente nesta sexta. "Eles são muito importantes para a equipe", elogiou o treinador. Apesar destes retornos, Oswaldo não confirmou a escalação do Santos. Ele fez mistério sobre Arouca e Thiago Ribeiro, que não treinaram nesta sexta.

"Vou acompanhar a recuperação de todos os jogadores. O Arouca e o Thiago tiveram um desgate muito grande. Mas acredito que os quatro estão em boas condições", disse o técnico. Ele também evitou assegurar a escalação de Gabriel, por causa das voltas de Damião e Cícero. Oswaldo teme escalar um time muito ofensivo, deixando a defesa com pouca cobertura, com Gabriel e Thiago Ribeiro.

Se o primeiro for cortado, Alan Santos deve reforçar o meio-campo. "Ainda estou vendo, estou recebendo informações do adversário e organizando o que vamos fazer", desconversou o treinador. "Nosso assistente foi a Recife, viu o jogo de quarta-feira. Temos conhecimento sobre a forma de jogar deles.

São coisas que vamos juntar para ter o acabamento e decidir o que fazer durante a partida", afirmou. Se optar pelo time mais ofensivo, Oswaldo deve escalar o Santos com: Aranha; Cicinho, Neto, David Braz e Mena; Arouca, Cícero e Gabriel (Alan Santos); Geuvânio, Thiago Ribeiro e Leandro Damião.