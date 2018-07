Técnico do Santos confirma Valencia, mas faz suspense no ataque

O técnico Marcelo Fernandes voltou a fechar o treinamento tático do Santos, nesta quarta-feira, no CT Rei Pelé, e não revelou a escalação do time para enfrentar a Ponte Preta, às 21h desta quinta-feira no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista.

O treinador confirmou que Valencia volta ao meio-campo depois de ter cumprido suspensão pelo terceiro cartão amarelo diante do Audax, mas não disse quem será o substituto de Robinho, que está na seleção brasileira. Os candidatos à vaga são Thiago Ribeiro e Gabriel.

"Trabalhamos essas duas formações (uma com Gabriel e outra com Thiago Ribeiro) e vamos estudar um pouco mais", disse Fernandes. "Já temos uma linha de raciocínio que vocês vão saber pouco antes do jogo".

Com estas indefinições, o Santos deve enfrentar a Ponte escalado com Vanderlei; Cicinho, David Braz, Werley e Victor Ferraz; Valencia, Renato e Lucas Lima; Geuvânio, Ricardo Oliveira e Thiago Ribeiro (Gabriel).

Com 29 pontos ganhos, o Santos é o líder geral da fase de classificação do Campeonato Paulista, superando o Corinthians nos critérios de desempate. E já garantiu o primeiro lugar no Grupo D, assegurando a vantagem de jogar na Vila Belmiro nas quartas de final.