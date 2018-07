Técnico do Santos deverá poupar titulares contra o Londrina

O Santos deve enfrentar o Londrina, nesta quarta-feira, às 19h30, em São José dos Campos, com uma equipe mista. Nesta terça, o técnico Marcelo Fernandes indicou que, apesar de o compromisso valer vaga na segunda fase da Copa do Brasil, a prioridade está no confronto semifinal do Paulistão, domingo, contra o São Paulo, na Vila Belmiro.

"Estamos fazendo os testes (de desgaste físico). Vamos definir a equipe, mas sem querer abraçar o mundo. Temos um grupo de qualidade e quem entrar vai dar conta do recado", garantiu o treinador, que não revelou os nome dos jogadores que deverão ser poupados.

Nesta terça-feira, ele comandou treinou que foi fechado à imprensa em sua maior parte. Dos usuais titulares, só treinaram o goleiro Vladimir, o zagueiro Werley, o volante Valencia e o meia Lucas Lima.

A utilização de um time misto, porém, não significa que o Santos não respeite o Londrina, a quem venceu por 1 a 0 na partida de ida, no Estádio do Café. "É um adversário difícil, que venceu o clássico contra o Coritiba no último final de semana. Nós temos que estar atentos, mas o Santos tem um grupo forte e vamos buscar a vitória".