Técnico do Santos elogia fase 'comportada' de Neymar Empolgado com a vitória sobre o Atlético-PR, na noite de sábado, o técnico Marcelo Martelotte elogiou a nova fase de Neymar, destaque do Santos na partida. Para o interino, o atacante está conseguindo aliar o seu grande futebol com o bom comportamento dentro e fora de campo.