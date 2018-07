Técnico do Santos vai a julgamento por 'driblar' suspensão automática

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) vai julgar na próxima sexta-feira o técnico Marcelo Fernandes, do Santos, por ter dado instruções ao time de um camarote próximo ao banco de reservas do clubes durante o jogo com Sport, pelo Brasileirão. Na ocasião o treinador estava suspenso por ter sido expulso contra a Chapecoense e segundo o órgão, deveria estar na tribuna da Vila Belmiro.

Segundo o relatório oficial da partida, Fernandes ficou em um local perto do banco e passava instruções por uma fresta localizada no vidro de proteção do camarote do presidente do clube, Modesto Roma Junior. Também vai a julgamento o preparador de goleiros do Santos, Arzul, que recolhia as instruções com o técnico.

Os dois podem ser punidos com multa de R$ 100 mil cada. O clube também terá a responsabilidade analisada no julgamento. Na partida, realizada no dia 31 de maio, as equipes empataram em 2 a 2, pelo Campeonato Brasileiro.