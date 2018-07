Técnico do São Paulo conta ter cobrado Ganso e Luis Fabiano

A semana de preparação do São Paulo antes de enfrentar o Cruzeiro, neste domingo, pelo Brasileirão, começou com uma conversa entre o técnico Juan Carlos Osorio e duas estrelas do elenco. O colombiano contou nesta sexta-feira ter chamado Luis Fabiano e Ganso para conversar sobre as expulsões deles durante a derrota para o Sport, na última rodada.

Os dois jogadores receberam cartões vermelhos no segundo tempo e serão desfalques na partida de domingo, no Morumbi. "Com os dois falei sobre as consequências dessas decisões deles. Sou radical nisso, em decisões, e espero não ter problema. O principal é o time, o coletivo, e todos têm que entender isso", disse Osorio nesta sexta-feira.

Depois das expulsões, os dois jogadores também mereceram a atenção do técnico por outro motivo. Ambos receberam propostas de outros clubes. "Tive uma conversa com os dois, mas é difícil para mim assegurar que a cabeça dos dois está aqui ou não. Falei que deviam ficar aqui se realmente gostassem de ficar aqui. Se quiserem sair, não me incomodo. Espero que fiquem e deem tudo pelo São Paulo", comentou o treinador.

Ganso recebeu uma proposta do Orlando City, dos Estados Unidos, por R$ 6 milhões, além do perdão de uma dívida que o clube alega. Já Luis Fabiano, recebeu oferta do Cruz Azul, do México, que chegou a ter um acordo verbal com o São Paulo até recuar da investida na noite de quarta-feira.

Apesar das broncas em dois jogadores pelas expulsões contra o Sport, Osorio também reconheceu que merece um puxão de orelha. Pela segunda vez desde que chegou ao clube o técnico foi expulso e contra o Cruzeiro, não poderá comandar o time à beira do gramado. "Prometi para a minha família e filhos que não serei mais expulso. Vou tentar cumprir".